Јакимовски најави субвенционирање на копање бунари за техничка вода

Стевчо Јакимовски, кандидат за градоначалник на Карпош од коалицијата „Искуство за успех“, најавува субвенционирање на копање бунари за техничка вода.

Јакимовски, кој бара нов мандат од граѓаните на Карпош, вели дека ќе продолжи со правење енергетско ефикасни фасади на зградите.

Коалицијата „Искуство за успех“ на претстојните локални избори ќе настапи со 10 кандидати за градоначалници и 36 советнички листи.

Миле А.Ристески