Локални избори 2025
Јакимовски најави субвенционирање на копање бунари за техничка вода
16.10.2025 16:20
Кампањата ја продолжува и коалицијата „Искуство за успех“. Кандидатот за градоначалник на Карпош, Стевче Јакимовски истакна дека во неговата програма е предвидена нова субвенција за граѓаните...
Стевчо Јакимовски, кандидат за градоначалник на Карпош од коалицијата „Искуство за успех“, најавува субвенционирање на копање бунари за техничка вода.
Јакимовски, кој бара нов мандат од граѓаните на Карпош, вели дека ќе продолжи со правење енергетско ефикасни фасади на зградите.
Коалицијата „Искуство за успех“ на претстојните локални избори ќе настапи со 10 кандидати за градоначалници и 36 советнички листи.
Миле А.Ристески