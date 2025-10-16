Почна вакцинација против сезонски грип

Почна имунизацијата против сезонски грип. Оние кои спаѓаат во ризичната група граѓани веќе се пријавуваат за бесплатната вакцина на апликацијата вакцинација.мк или преку својот матичен лекар.

Годинава се набавени 80.000 вакцини против сезонски грип.

Граѓаните што се пријавиле за терминот за вакцинација ќе бидат известени со СМС-порака.

Вакцинацијата ќе се спроведува на 35 вакцинални пункта низ државата, од кои пет во Скопје.

Ружица Ѓоршевска