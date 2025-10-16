Судот го забрани штрајкот на контролорите на летање

Граѓанскиот суд во Скопје го забрана најавениот штрајк на контролорите на летање, информираа од Македонска навигација.

Судот утврдил дека најавениот штрајк е спротивен на законските одредби, бидејќи не била спроведена постапката за мирно решавање на колективните спорови, но и оти штрајкот не произлегувал од конкретни барања од работен однос.

Штрајкот беше најавен за 20 октомври, но, по одлуката на судот нема да се затвори македонското небо.