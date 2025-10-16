Ултрамаратонците му оддадоа почит на Тоше
Маратонците, како симбол на животната енергија и филозофија на Тоше, стигнаа во Крушево. Навршија 18 години од загинувањето на македонската и балканска музичка ѕвезда во сообраќајна несреќа кај Нова Градишка...
Осумнаесет години без Тоше, но со многу тага, болка и уште повеќе сеќавања за врвниот музичар, големиот хуманитарец, човекот со срце за секого.
Со 500 рози крушевчани ги пречекаа 12 ултрамаратонци кои и ова година трчаа од Нова Градишка, Хрватска, каде во сообраќајка Тоше го загуби животот, до Крушево, до неговото вечно почивалиште на Гумење.
Почит за Тоше и од бројните поддржувачи од балканските и другите земји, пораки и од крушевчани.
Со учесници од повеќе земји во Крушево и во Битола се одржува фестивал со песните на Тоше.
Елизабета Митреска