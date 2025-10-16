Ултрамаратонците му оддадоа почит на Тоше

Осумнаесет години без Тоше, но со многу тага, болка и уште повеќе сеќавања за врвниот музичар, големиот хуманитарец, човекот со срце за секого.

Со 500 рози крушевчани ги пречекаа 12 ултрамаратонци кои и ова година трчаа од Нова Градишка, Хрватска, каде во сообраќајка Тоше го загуби животот, до Крушево, до неговото вечно почивалиште на Гумење.

Почит за Тоше и од бројните поддржувачи од балканските и другите земји, пораки и од крушевчани.

Со учесници од повеќе земји во Крушево и во Битола се одржува фестивал со песните на Тоше.

Елизабета Митреска