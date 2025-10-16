Сериозен технички проблем е причината што МРТ вчера не ги емитуваше телевизиските дневници

Сериозен технички проблем со кој со соочи јавниот сервис е причината што Македонската Радио-телевизија вчера не ги емитуваше телевизиските дневници во 17, 19:30 и во 22:30 часот, како и предвидената дебатна емисија за изборите.

Се врши проверка дали станува збор за намерен упад во мрежниот систем, поради постоечките сомнежи за пробивање на заштитниот механизам од надворешни напади и влијанија.

Во расветлување на случајот се вклучени сите надлежни државни институции.

Јавниот сервис им се извинува на граѓаните за неможноста вчера да ги следат централните информативни изданија на програмата.

МРТ ќе продолжи да известува навремено и објективно во интерес на јавноста.