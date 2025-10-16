Сиљановска-Давкова oствари средба со грчкиот професор Јанис Армаколас

Претседателката Гордана Сиљановска-Давкова денеска го прими грчкиот професор Јанис Армаколас, директор на Програмата за Југоисточна Европа во Грчката фондација за европска и надворешна политика (ЕЛИАМЕП) и на иницијативата „Тhink nea – Нови наративи за интеграција во ЕУ“.

Професорот Армаколас ја запозна претседателката со нивната истражувачка работа којашто е фокусирана на проширувањето на Европската Унија.

Сиљановска-Давкова и Армаколас разговараа за можните решенија во насока на откочување на македонските евроинтеграции и за евентуалната опасност од изоставање на некоја земја од Западниот Балкан.

Се согласија дека од полноправното членство на сите земји од регионот, освен Западниот Балкан, бенефит ќе има и ЕУ.

На средбата стана збор и за процесот на зачленување на државава во Европската организација за јавно право (EPLO), коешто ќе придонесе за промовирање на владеењето на правото и принципите на ефикасно институционално управување.