Лишен од слобода турски државјанин на Граничен премин Табановце, кај него е пронајдена марихуана, следува соодветна пријава

На 16.10.2025 во 18:15 часот на Граничен премин Табановце, на влез во државата, полициски службеници го лишија од слобода А.Х.(27) од Република Турција. При гранични проверки, односно преглед кај него и контрола на возилото во кое бил сопатник, кај него се пронајдени марихуана и дробилка.

Лицето е задржано во полициска станица и по целосно документирање на случајот, во координација со јавен обвинител, против него ќе биде поднесена соодветна пријава.