Приведени двајца крадци и еден измамник во Велес

На 16.10.2025 во 21:00 часот, полициски службеници од СВР Велес го приведоа М.Т.(44) од Велес, кој бил баран по потерница брз основа на судска наредба за издржување казна затвор од две години за сторено кривично дело „измама“ по член 247 од Кривичниот законик.

На 16.10.2025 во 19:40 часот, полициски службеници од СВР Велес го приведоа Н.Д.(33) од Велес, кој бил баран по потерница врз основа на судска наредба за издржување казна затвор од две години за сторено кривично дело „тешка кражба“ по член 236 од Кривичниот законик.

Исто така, во Велес во 16:15 часот приведен е Ш.Р.(39) од Велес, кој бил баран со судска наредба за издржување затворска казна за сторено кривично дело „тешка кражба“ по член 236 од Кривичниот законик.

Лицата се спроведени во Казнено-поправната установа Затвор Идризово за издржување на казните.