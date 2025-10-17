Директорот на Бирото за јавна безбедност Александар Јанев оствари работен состанок со раководството на СВР Скопје

Во рамки на состанокот беа анализирани сите мапирани потенцијално ризични локации поврзани со спроведувањето на оперативната акција „Локални избори 2025“, како и бројот на ангажирани полициски службеници, тактичките планови и конкретните мерки што се преземаат за целосна безбедност и сигурност на граѓаните.

Директорот Јанев истакна дека Скопскиот регион претставува еден од најголемите безбедносни предизвици, поради што значителен дел од полициските ресурси се насочени токму таму. Активностите ќе се спроведуваат со зголемено полициско присуство, преку статични пунктови, мобилни патроли и директна контрола во близина на избирачките места и на сите критични локации.

Дополнително, во функција ќе бидат ставени современи технолошки системи, вклучувајќи го системот „Safe City“ и воздушен надзор со дронови, со цел навремена детекција на можни закани и целосна заштита на јавниот ред и мир.

Беше испратена јасна порака дека секој обид за насилство, нарушување на изборниот процес или било какво криминално дејствување ќе биде спречен и санкциониран со брза и одлучна полициска реакција, без разлика на статус, функција или припадност на сторителот.

Министерството за внатрешни работи и Бирото за јавна безбедност остануваат посветени на обезбедување на мирни, безбедни и демократски избори, во целосна служба на граѓаните, законот и државата.