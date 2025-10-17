Конкретни решенија за конкретни проблеми, ветува Трајановски од „Искуство за успех“

Конкретни решенија за конкретни проблеми, а не бајки како што вели, ветува кандидатот за градоначалник на Скопје од коалицијата „Искуство за успех“ Александар Трајановски. Се надева на втор круг, бидејќи смета дека ќе ги обедини сите гласачи.

Кандидатот за градоначалник на Карпош, Стевчо Јакимовски ветува субвенции за автомобили на електричен погон.

Велат потребни се нови идеи за модерно Скопје, кое ќе напредува.

Александра Велинова