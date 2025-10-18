Во Штип гласаа 152 стари и изнемоштени лица и 221 штитеник на КПД

Во Штип на овие избори ќе се гласа на 80 гласачки места. Има 41.411 граѓани со право на глас. Во однос на минатогодишните избори, има десет гласачки места помалку заради тоа што не го исполнуваат условот за најмалку 10 гласачи. Се работи главно за избирачки места во руралните средини

Денес гласаа старите и изнемоштени лица. Сите 152 барања за ова право биле прифатени од ОИК. Во однос на минатогодишните избори, бројот на лицата кои гласаат од дома се намалил за 100.

Според податоците од ОИК, извршени се сите подготовки за утрешното гласање во Општина Штип.

Славица Величковска