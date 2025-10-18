Тековно се гласа во казнено поправните установи во Куманово

Тековно, без проблеми се спроведува гласањето во казнено поправната установа Затвор Куманово. Овде право на глас имаат 116 осудени и притворени лица.

Од избирачкото место информираат гласањето започнало навреме.

„Гласањето почна во 07 часот наутро, тече нормално добро, запишани се 116 затвореници, досега 12 гласаа и се е во ред досега. Остануваме до 19 часот тука“, истакна Џемаил Бајрами, заменик-претседател избирачко место 1137.

Во Куманово денеска се гласа и во старскиот дом, вкупно 58 корисници. Правото на глас ќе го искористат и болни и немоќни лица во домашни услови. Но гласањето за нив почна нешто подоцна.

„Денеска имаме болни и немоќни заедно со затвор и старечки дом. Вкупно пријавени имаме 199 болни и немоќни од кои 166 се одобрени и сме во процес се подготвуваат кутиите и почнуваат да се делат за да се овозможи гласањето денеска“, изјави Кристина Цветковска, претседателка ОИК Куманово.

Куманово и годинава е општина со најголем број гласачи, вкупно право на глас на овие локални избори имаат 93.882 лице. Граѓаните ќе одлучуваат за еден од седумте кандидати за градоначалници, како и за 14 листи со кандидати за советници. Укинати се три избирачки места, па правото на глас ќе се остварува на 164 локации.

Елена Георгиевска