Изборен молк, утре гласање во 80 општини и Скопје

На полноќ почна изборниот молк пред утрешното гласање, на 8-те по ред локални избори. Денеска први ливчиња во изборните кутии. Гласаат затвореници, болни, немоќни и лица во старските домови. Пријавени се околу 9 илјади болни и немоќни, гласаат, 2 илјади 162-ца затвореници и 450 избирачи од домовите за стари лица.

Викторија Милевска е во Државната изборна комисија.