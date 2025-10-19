МВР
И со дронови ќе се „чуваат“ избирачките места
19.10.2025 07:46
Полициското присуство е заради зголемена ефикасност и навремено откривање на можни нарушувања на јавниот ред и мир, велат од МВР.
Министерството за внатрешни работи со мобилни тимови и со дронови ќе се грижи за безбедноста на избирачките места.
Полициското присуство е заради зголемена ефикасност и навремено откривање на можни нарушувања на јавниот ред и мир, велат од МВР.
Оттаму апелираат, граѓаните и политичките партии да придонесат за фер и мирна атмосфера и да се воздржат од какви било активности кои би можеле да го нарушат изборниот процес.