Во Јавното обвинителство формирана комисија за евентуални нерегуларности

Привремена комисија во Јавното обвинителство ќе ги следи евентуалните нерегуларности, поврзани со извршување кривични дела против изборите и гласањето.

За оние настани за кои ќе се оцени дека даваат индиции за евентуални сторени изборни нерегуларности, известувањата веднаш ќе се проследат до соодветното Јавно обвинителство, но и задолженија за итно постапување, односно формирање предмет и преземање дејствија.

Од Обвинителството со апел до невладините, политичките партии, домашните и меѓународните институции, ако имаат индиции за сторено кривично дело поврзано со изборниот процес, да достават пријава до комисијата.