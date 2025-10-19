Локални избори 2025
ДИК: 9,38 проценти излезеност на изборите до 11:15 часот
19.10.2025 12:10
Државната изборна комисија на прес-конференција ги соопшти резултати околу излезноста до 11:15 часот, како и текот на гласањето...
Најголема излезеност има: Берово 13,51 процент; Богданци 14,55 проценти; Бутел 10,00 проценти, Вевчани 16,02 проценти; Новаци 19,13 проценти; Пробиштип 17, 64 проценти и Чашка 22,6 проценти.
Најмала излезеност има во: Сопиште 3,93 проценти; Центар Жупа 4,89 проценти; Боговиње 4,48 проценти и Врапчиште 2,54 проценти.
Гласањето се одвива мирно и со нормален тек, соопштија од ДИК.