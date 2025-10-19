Локални избори 2025
Локални избори 2025 - Отворено студио
19.10.2025 18:16
Со почеток во 18.55, Отворено студио „Локални избори 2025“ на МРТ. Вклучувања во живо од Државната изборна комисија, од штабовите на претседателските кандидати и од партиите. Професори и аналитичари гости во студиото на МРТ...
Кога адреналинот кај партиите расте, кандидатите за градоначалници и советници го чекаат гласот на граѓанинот. Кој ќе ја води локалната власт? Поранешни градоначалници, професори и аналитичари ќе бидат гости во нашето студио. Бараме одговор и за кампањата, за ветувањата но и за децентрализацијата.
Отвореното студио за „Локални избори 2025“ следете го во 18.55 часот на Првиот канал на Македонската телевизија, на следниот ЛИНК.