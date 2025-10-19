Лишен од слобода германски државјанин, пронајдена е марихуана во возилото кое го управувал

На 19.10.2025 во 12:31 часот на Граничен премин Табановце, на влез во државата, полициски службеници го лишија од слобода Р.Е.Р.Л.(70) од Сојузна Република Германија. При гранични проверки и контрола во возило „фиат“ – кампер со германска национална ознака, кое го управувал, пронајдена и одземена е марихуана.

Лицето е задржано во полициска станица и во координација со јавен обвинител против него ќе биде поднесена соодветна пријава.