НАИ прогласи победи во Гостивар, Липково, Чашка и Пласница

Националната алијанса за интеграција, прогласи победи уште во првиот круг во Гостивар, Липково, Чашка и Пласница. Арбер Адеми рече дека убедливо е водство и во Врапчиште, но таму нема цензус.

Адеми на прес-конференцијата изјави дека Националната алијанса за интеграција постигнала историски резултат во општина Чашка, која за првпат ќе биде предводена од оваа коалиција.

Тој додаде и дека во втор круг партијата ќе се натпреварува во Струга, Студеничани, Тетово, Долнени и Арачиново. Прашан за поразот на Бујар Османи во Чаир, Адеми рече дека веќе се упатени честитки кон Изет Меџити и изборниот резултат го опиша како граѓанска волја.

Борис Грујоски