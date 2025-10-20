Димитриевски очекува победа и во вториот круг

„Движењето ЗНАМ ќе биде победник во вториот круг“, порача кандидатот за градоначалник на Куманово, Максим Димитриевски, славејќи го убедливото водство од десет илјади гласови над второпласираниот независниот кандидат Горан Стојковски-Диро.

„ЗНАМ ќе биде дефинитивно победник на претстојните избори на локално ниво, бидејќи повеќе од јасна е желбата на граѓаните дека препознаваат континуитет и развој на овој град и сакаат Куманово да се развива во тој дух. Листата на кандидати за советници на ЗНАМ во Општина Куманово извојува победа и доби најголем број на гласови, веднаш по нас е и листата на ВМРО-ДПМНЕ“, истакна Димитриевски.

Димитриевски е во трка за трет мандат со поддршката на коалицискиот партнер ВМРО-ДПМНЕ, кој немаше свој кандидат за градоначалник.

„Јас добив поддршка од сите граѓани на Куманово при тоа од сите претставници на етнички заедници во Куманово. Вклучувајќи ги и Албанците, Ромите, Турците, Властите, Србите сите етнички заедници. Каков и да е исходот сакам да апелирам да продолжиме со позитивните трендови за нашиот град“, дополни кандидатот на ЗНАМ.

Од ЗНАМ се задоволни од остварениот резултат.

Елена Георгиевска