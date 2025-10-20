Дизелот поевтинува за еден денар, цената на бензините останува иста

Регулаторната комисија за енергетика (РКЕ) соопшти дека од вечерва на полноќ цената на бензините останува непроменета, додека дизелот и екстралесното масло поевтинуваат за еден денар.

Цената на ЕУРОСУПЕР 95 и понатаму ќе изнесува 73 денари за литар, а на ЕУРОСУПЕР 98 – 75 денари.

Цената на ЕУРОДИЗЕЛ се намалува на 67 денари за литар, а екстралесното масло за домаќинство ќе чини 66,5 денари.

Мазутот поевтинува за 0,6 денари и од утре ќе се продава по 36 денари за килограм.