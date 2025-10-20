Убедливо водство на ВМРО-ДПМНЕ, втор круг во над 30 општини

ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата остварија победа во над 50 општини. Во првиот круг од локалните избори, нивните кандидатите за градоначалници се избрани во повеќе од 30 општини, а во над 20 со водство влегоа во вториот круг.

Кандидатите за градоначалници на Социјалдемократите ја загарантираа својата победа во само три општини, а водат во уште пет. ВРЕДИ со најмногу гласови во девет општини, од кои во првиот круг ја потврдија победата во пет, а НАИ ВО четири.

ВМРО-ДПМНЕ има убедливо водство и во Скопје, но градоначалник ќе биде избран во вториот круг. Тука силите ќе ги соочат Орце Ѓеорѓиевски од ВМРО-ДПМНЕ и Амар Мециновиќ од Левица.

Граѓаните во шест скопски општини избраа градоначалници во првиот круг – Бутел, Чаир, Гази Баба, Кисела Вода, Ѓорче Петров и Сарај. Според Државната изборна комисија, изборната трка продолжува во четири општини каде граѓаните ќе гласаат во втор круг – Аеродром, Центар, Карпош и Шуто Оризари.

Втор круг на 2-ри ноември ќе има и во Куманово. Кандидатот за градоначалник од ЗНАМ, Максим Димитриевски ќе мора да ја потврди својата победа со освоени 37,89 проценти од гласовите, на дуел со независниот кандидат Горан Стојковски-Диро.

Во неколку општини ќе се повтори првиот круг поради неисполнување на цензусот, меѓу нив се Маврово и Ростуше, Врапчиште, Центар Жупа, а тука е и Гостивар со излезност од 33,31%.

Во однос на освоени гласови на советничките листи, разликата меѓу ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ е над 200 илјади гласови.

Марина Стојанова-Тонева