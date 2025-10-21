Силна бура ја зафати Франција со жртви и повредени

Едно лице загина, а девет се повредени – четворица тешко – откако силно невреме со ветрови го погоди регионот Вал д’Оаз, северно од Париз. Бурата корнеше дрвја, покриви и урна кранови.

На терен се мобилизирани десетици пожарникари, полицајци и припадници на итната медицинска помош.

Властите повикаа на претпазливост и избегнување на непотребни патувања.