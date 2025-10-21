Кривичен суд: Кривичната и казнената евиденција за странци од сега ќе ја проверува МВР

Кривичниот суд ги известува странските државјани кои престојуваат во Република Северна Македонија дека, согласно новите процедури, проверките за казнена и кривична евиденција неопходни за регулирање на престој, повеќе нема да се вршат преку судовите, туку директно од страна на Министерството за внатрешни работи (МВР).

Имено, странските државјани не треба повеќе самостојно да обезбедуваат потврди од судовите. Проверките по однос на казнена и кривична евиденција ќе ги врши Министерството за внатрешни работи по службена должност во рамки на постапката за одобрување или продолжување на престојот.

Со оваа измена се овозможува побрзо и поедноставно спроведување на постапките за регулирање на престојот на странските државјани, при што се скратува времето потребно за прибавување на потребната документација.