Берлински процес
Премиерот Мицкоски на Самит за Западен Балкан во Лондон
21.10.2025 13:13
Самит за Западен Балкан во Лондон. Владината делегација ја предводи премиерот Мицкоски. Ќе учествуваат на состаноци во рамките на Берлинскиот процес.
Самит за Западен Балкан во Лондон. Владината делегација ја предводи премиерот Мицкоски. Ќе учествуваат на состаноци во рамките на Берлинскиот процес. Посетата ќе се искористи и за економски средби за засилување на меѓусебната соработка. Во британската престолнина, екипа има Македонската телевизија.
Анита Димитријевска-Велковска известува.