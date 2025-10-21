Премиерот Мицкоски на Самит за Западен Балкан во Лондон

Самит за Западен Балкан во Лондон. Владината делегација ја предводи премиерот Мицкоски. Ќе учествуваат на состаноци во рамките на Берлинскиот процес. Посетата ќе се искористи и за економски средби за засилување на меѓусебната соработка. Во британската престолнина, екипа има Македонската телевизија.

Анита Димитријевска-Велковска известува.