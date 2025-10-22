Серија земјотреси почувствувани во Албанија

Серија земјотреси утрово се почувствувани во различни делови на Албанија.

Според податоците на сеизмолошкиот завод, во 7:06 часот земјотрес е регистриран во Драч, со магнитуда од 3,9 степени.

Во Кониспол, околу 6:49 часот, се почувствуван е земјотрес со магнитуда од 2,7 степени а кусо потоа и потрес со јачина од 3,2 степени.

Уште еден потрес почувствуван е во Мирас, Корча, во 6:15 часот, со јачина од 3,1 степени.