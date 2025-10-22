Народна банка: Финансиската писменост кај младите – инвестиција во иднината

Гувернерот на Народната банка, Трајко Славески, оствари средба со претставниците на Европскиот форум Алпбах (ЕФА), на која главна тема беше унапредувањето на финансиската едукација кај младите.

На средбата, како што соопштуваат од Народната банка, беше истакнато дека во рамки на Меморандумот за соработка којшто го има потпишано Народната банка со Европскиот форум Алпбах, ќе се реализираат повеќе активности и проекти насочени кон подобрување на знаењата и свеста за управување со личните финансии, претприемачкиот дух и иновативноста.

Народната банка ја поддржува младата генерација како идна движечка економска и општествена сила, создавајќи можности за учење, раст и активно учество во развојот на општеството, стои во соопштението.