Локални избори 2025
Решавање на проблемот со сообраќајот во Карпош, приоритет за Јакимовски
22.10.2025 17:16
Во секоја изборна кампања за Општина Карпош ние имаме новини, вели кандидатот за градоначалник Јакимовски.
Решавање на проблемот со сообраќајот е еден од приоритетите на кандидатот за градоначалник на Карпош од коалицијата „Искуство за успех“, Стевчо Јакимовски. Тој предвидува изградба на осум катни гаражи.
Во секоја изборна кампања за Општина Карпош ние имаме новини, вели кандидатот за градоначалник Јакимовски.
Јакимовски ветува и курсеви за пензионерите за да научат електронско банкарство.
Ана Јосифоска