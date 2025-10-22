Решавање на проблемот со сообраќајот во Карпош, приоритет за Јакимовски

Решавање на проблемот со сообраќајот е еден од приоритетите на кандидатот за градоначалник на Карпош од коалицијата „Искуство за успех“, Стевчо Јакимовски. Тој предвидува изградба на осум катни гаражи.

Во секоја изборна кампања за Општина Карпош ние имаме новини, вели кандидатот за градоначалник Јакимовски.

Јакимовски ветува и курсеви за пензионерите за да научат електронско банкарство.

Ана Јосифоска