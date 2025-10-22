Нови градинки, но и обезбедување во училиштата, ветуваат кандидатите за градоначалници на ЗНАМ

„Наместо родителите, општината ќе обезбеди средства за 24-часовно обезбедување на училиштата“, ветува кандидатот за градоначалник од движењето ЗНАМ во Центар, Мирослав Лабудовиќ. За него безбедноста на децата е приоритет, па ќе се работи и на инфраструктурата.

„Безбедноста на децата е наш највисок приоритет и ќе преземеме низа мерки за секое дете да биде безбедно и во училиштата и во дворот и на патот до дома. Затоа воведуваме и мерка за безбедни патеки до градинките, обележани, осветлени и целосно адаптирани за децата. Со ова ќе создадеме средина во која родителите ќе бидат спокојни а децата безгрижни и среќни. Безбедно дете значи спокојно семејство а тоа е темелот за модерен и одговорен центар“, истакна Мирослав Лабудовиќ, кандидат за градоначалник ЗНАМ за Општина Центар.

Во Куманово ЗНАМ ветува изградба на три градинки.

„Првата апликација за детска градинка во Зелен Рид, 3 милиони за Куманово. Почнува постапката и истата ќе биде завршена. По тој пример ќе ги завршиме и во Зелен Рид и во Бајрам Шабани. Нови плоштад на локација Чоробенско ќоше“, истакна кандидатот за градоначалник од ЗНАМ за Куманово, Максим Димитриевски.

Димитриевски потенцира реконструирани се 16 училишта, а најави и уредување на останатите, како и други нови проекти.

Елена Георгиевска