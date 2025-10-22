Николоски на средба со УКЕФ во Лондон

Заменик претседателот на Владата и министер за транспорт Александар Николоски во рамки на работната посета на Обединетото Кралство, денеска оствари средба со претставници на Националната агенција за извозно финансирање – УКЕФ.

На состанокот се разговараше за поддршката што ја овозможува УКЕФ кон земјите од Западен Балкан во делот на обновливите извори на енергија, транспортот и здравството.

Вицепремиерот Николоски на состанокот ги потенцираше националните стратешки планови на Македонија за развој и модернизација на инфраструктурата со посебен акцент на регионалното поврзување на патната и железничката мрежа, како и политиките за зелена транзиција.

Посебен фокус стави на изградба на брзата пруга како проект од национално и регионално значење што се реализира со огромна поддршка на Обединетото Кралство преку финансиска поддршка како и пренесување на експертско знаење и практики.

Македонија е пример како соработката со УКЕФ влијае врз регионалниот економски развој, истакна Николоски на средбата, притоа додаде дека Обединетото Кралство е стратешки партнер на Македонија во развојот на земјата и во тој контекст соработката се насочува кон поддршка на економскиот и општествениот развој.

Исто така беа разменети информации за соработката меѓу Македонија и Обединетото Кралство во насока на поддршката што ја обезбедува оваа Агенција во рамки на нејзините државни политики.

На средбата покрај вицепремиерот Николоски, учество зедоа и ресорни министри од Србија, Црна Гора, Косово, Босна и Херцеговина и Албанија.