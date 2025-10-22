Обвинителството и инспекциите ја чешлаат „Комунална хигиена“

Обвинителството ја чешла работата на Град Скопје и Комунална хигиена. Одземена е документација под сомнение за сторени кривични дела поврзани со работењето на претпријатијата во врска со несобирањето на комуналниот отпад. Од Јавното обвинителство соопштуваат дека се дадени наредби и веќе постапува МВР и инспекциските служби.

По средбата со вработените во Комунална, синдикатот на СУТКОЗ информира дека тие не ја добиле платата за септември, но и покрај тоа редовно ги извршуваат работни задачи. Најавија кривични пријави за раководството.

Во ЗЕЛС скопските градоначалници на итна седница за состојбата со комуналниот хаос во Градот Скопје.

Инспекциите доаѓаат откако Владата задолжи неколку институции да го проверат работењето на Комунална хигиена и Градот Скопје.

