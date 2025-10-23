Државниот врв со честитки по повод 23 Октомври – Денот на македонската револуционерна борба. Од државниот врв, претседателката Сиљановска-Давкова со апел да го продолжиме револуционерниот пат, не со оружје, туку со револуционерниот ум, револуционерното значење и реформи.

Денешниот голем празник е можност да се потсетиме на хероите кои ги дадоа своите живот за слободна, независна, но и социјална и демократска македонска држава – порача претседателката.

Пораки за почит на визијата и пожртвуваноста на македонските револуционери кои ги поставија темелите на нашата државност и од владини функционери, политичари, македонски здруженија, синдикати, граѓани.