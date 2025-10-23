Доделена државната награда „23 Октомври“

Во Собранието доделени наградите „23 Октомври“ за долгогодишни остварувања во делот на науката, културата, образованието и промоција на заштита на националните интереси.

За остварување во областа на културата и уметноста наградата ќе им се додели на Гоце Тодоровски, актер, Александар Кујунџиски, писател за деца и возрасни, Братислав Ташковски, поет, романсиер, драмски писател и новинар, како и на академик Божин Павловски, писател.