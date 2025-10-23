Свечена академија по повод 23 Октомври

Македонија го празнува 23 Октомври-Денот на македонска револуционерна борба. Во 1893-та во Солун била основана внатрешно македонската одринска револуционерна организација за издвојување автономија на Македонија преку револуционерна борба.

По повод празникот во МНТ свечена академија под мотото „Од идеја до држава“. Македонската телевизија ќе врши директен пренос во 14 часот, со повеќе детали известува Викторија Милевска.