Сметот сериозна закана

Метрополата се соочува со сериозна комунална криза, полни контејнери во општините во и околу централното градско подрачје, обвинителството истражува, се чека помош за чистење од други градови по вонредниот состанок на ЗЕЛС. Но граѓаните сега мака мачат со глодарите, кои се појавија низ градот, епидемиолози предупредуваат дека ситуацијата станува сериозна по здравјето на жителите.

Каква е состојбата на терен. Екипа на МТВ со Ана Јосифоска прошета низ општините.