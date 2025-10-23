Мециновиќ вети во фокусот ќе му биде раскинување на сите договори кои ја оптоваруваат градската администрација

Во следниот период ќе понудиме алтернатива која ќе биде проактивна и фокусирана на интересите на граѓаните, а не на лични агенди, изјави кандидатот на Левица за град Скопје, Амар Мециновиќ.

Доколку ја добие поддршката и застане на челната позиција во град Скопје, Мециновиќ најави и конкретни потези, во фокусот вели ќе биде раскинувањето на сите штетни договори што ја оптоваруваат градската администрација и јавните претпријатија .

Мециновиќ најавува нови насоки во политиката на градот за поддршка на младите, финансиско зајакнување на Младинскиот културен центар и основање на скопски графити фестивал. Во вториот круг, Левица очекува поддршка од независните и од оние кои не го остварија своето право на глас.

Наташа Гркова-Петрушевска