Алармантна состојбата со сметот во Скопје

Метрополата мака мачи со сметот покрај контејнерите. Непријатна миризба, комунален хаос. Сериозна закана за здравјето на жителите .

Екипата на Mакедонската телевизија направи обиколка низ Скопје, сликата за нијанса променета низ булеварите. Преполни контејнери во и околу нив особено по споредните улици.

Дел од локалните власти ги засукаа ракавите, дел во кампања, дел со обврските кои ги имаат. Камиони и механизација за расчистување на отпадот од други градови, но и загрижени граѓани за своето здравје.

Оваа слика веќе не е прашање на естетика, туку прашање на јавно здравје – загрижени и граѓаните. Ѓубрето ги раздвижи и глодарите. А тие се преносители на заразни болести. Од Институтот за јавно здравје побарале експертско мислење за влијанието на отпадот врз јавното здравје и епидемиолошки мерки, врз основ на доставени записници и докази за фактичката состојба на терен од инспекторатите.

Обвинителството ја чешла работата на Град Скопје и Комунална хигиена. Одземена е документација под сомнение за сторени кривични дела оттаму соопштија, дадени се наредби и веќе постапува МВР и инспекциските служби.

Инспекциите доаѓаат откако Владата задолжи неколку институции да го проверат работењето на Kомунална хигиена и градот Скопје.

Ана Јосифоска