Сулејмани: Времето на лошо владеење заврши

Албанците испратија моќна порака дека времето на лошо владеење, ароганција и измама заврши и не само на централно,туку и на локално ниво. Истакна портпаролот на Вреди, Дритон Сулејмани.

Пред оваа граѓанска волја НАИ доживееја пораз, но, како што рече Сулејмани, тие не извлекле поука.

Заблагодарувајќи им се на гласачите портпаролот на Вреди нагласи дека Албанците веќе не може да бидат излажани и дека промената е неповратна и дека иднината е со Вреди, луѓето на трудот, достоинството и визијата.

Мира Пиштолова