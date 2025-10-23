Субвенции за поставување на фотоволтаични системи, се дел од програмата Јакимовски

Субвенции за автомобили на електричен погон, субвенции за поставување на фотоволтаични системи, се дел од програмата на Стевчо Јакимовски, кандидатот за градоначалник на Карпош од коалицијата „Искуство за успех“. Јакимовски ветува, и курсеви за електронско банкарство за пензионерите.

Приоритет ќе биде и решавање на проблемот со сообраќајот.

Јакимовски вели дека со поддршка на опозициските сили очекува победа во вториот изборен круг.

Игор Панов