Мицкоски: Гаранции за отворање на патот кон ЕУ

Премиерот Мицкоски повторно повика да се обезбедат гаранции дека барањето за менување на Уставот ќе биде последно на патот кон Европската унија.

Никогаш нема да попуштам кога се во прашање интересите на македонскиот народ, дециден премиерот Мицкоски во обраќањето на свеченоста за одбележување на 23-ти октомври Денот на македонската револуционерна борба.

Премиерот рече дека нема да има предвремени избори, туку следува година посветена на економија и борба за подобар стандард.