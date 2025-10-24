Сообраќајот на патот Скопје-Куманово е во прекин, поради излетано ТМВ на патот

Поради излетано товарно моторно возило на клучката Хиподром на патниот правец Скопје – Куманово, сообраќајот е во прекин, соопштија од АМСМ.

„На 24.10.2025 година од 09.00 часот на патниот правец Скопје – Куманово, на клучка Хиподром (обиколница Скопје) кон Куманово, поради излетано ТМВ на патот, сообраќајот е во прекин“, стои во објавата на АМСМ.