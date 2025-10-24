Реџепи: Економскиот раст е меѓу првите приоритети во нашата програма

Во нашата програма, економскиот раст е меѓу првите приоритети, а проектите се точно дефинирани како тоа да го постигнеме, вели Бајрам Реџепи, кандидат на НАИ за градоначалник на Тетово.

„Развојот на Попова Шапка е главниот проект што го сметаме за двигател на растот на тетовската економија, бидејќи во моментов целата индустрија е во застој и нема економски раст“, вели Реџепи.

Реџепи вели дека ако ја добие довербата од гласачите ќе донесе нов генерален урбанистички план.

Младите ќе бидат во фокусот на идното менаџирање на општина Тетово.

Александра Спировска