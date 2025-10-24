Прилепска болница
Истрагата во прилепската болница за наводи за местење на тендери продолжува, осомничените поднесоа жалби на притворот
24.10.2025 13:13
Истрагата во прилепската болница за наводи за местење на тендери продолжува. Во притвор се шест лица, а се врши проверка за евентуална инволвираност на уште 26 физички и правни лица. Кривичниот совет одлучува по жалбите за притворите.
Известува Елизабета Митреска.