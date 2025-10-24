Здравство
Од сметот Скопје го демне опасност
24.10.2025 13:21
Општините се мобилизираа да го соберат отпадот од улиците во главниот град. Помош повикуваат и од компании и од други општини...
Наместо да празнуваат, општините се мобилизираа да го соберат отпадот од улиците во главниот град. Помош повикуваат и од компании и од други општини. Во меѓувреме продолжуваат и инспекциските надзори во Јавното претпријатие „Комунална хигиена“ и Град Скопје.
Наташа Јанчиќ-Менковски бара одговори за состојбата со отпадот.