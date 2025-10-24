Од сметот Скопје го демне опасност

Наместо да празнуваат, општините се мобилизираа да го соберат отпадот од улиците во главниот град. Помош повикуваат и од компании и од други општини. Во меѓувреме продолжуваат и инспекциските надзори во Јавното претпријатие „Комунална хигиена“ и Град Скопје.

Наташа Јанчиќ-Менковски бара одговори за состојбата со отпадот.