Средствата за смет, граѓаните да ги плаќаат на општините, предлага Јакимовски

Средствата за смет и одржување на зеленилото, граѓаните да ги плаќаат на општините, кои потоа ќе ги исплаќаат економските оператори зависно од учинокот, предлага кандидатот за градоначалник на општина Карпош од коалицијата „Искуство за успех“, Стевче Јакимовски.

Поради состојбата со сметот во Скопје, побарав прогласување на вонредна состојба, вели Јакимовски.

Состојбата е недозволива и некоректна за сите граѓани, вели Јакимовски.

Марија Котовска