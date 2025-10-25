Решавање на сообраќајниот хаос во Тетово, најави кандидатот од НАИ, Реџепи

Решавање на сообраќајниот хаос во Тетово, најави Бајрам Реџепи, кандидат за градоначалник од НАИ. Во програмата дефинирано е и како ќе се реши проблемот со паркирањето, се планираат 7-катни гаражи и дислокација на сите институции од центарот на градот, најави Реџепи.

Стратегија и за решавање на проблемот со депониите. Реџепи најави дека Тетово ќе биде чист град, со инспектори на терен и со места каде ќе можат граѓаните да го носат сметот, а ќе бидат отстранети и сите диви депонии. Во програмата е дефинирано и како ќе се реши проблемот со водата, ветува дека 24 часа ќе има вода и градот нема да има проблем со водоснабдување.

Ана Јосифоска