Времето денеска ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Според најавите од УХМР ќе дува умерен, во западните делови наместа повремено засилен ветер од западен и југозападен правец.

Максималната температура ќе биде во интервал од 16 до 23 степени.

Во Скопје, променливо облачно со сончеви периоди. Ќе дува умерен, во делови од котлината повремено засилен југозападен ветер. Максималната температура ќе достигне до 20 степени.