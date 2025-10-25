САД воведе санкции за претседателот на Колумбија, неговата сопруга и син, како и за министерот за внатрешни работи на земјата. Американската администрација тврди дека Петро има врски со трговијата со дрога. Трамп го нарече претседателот на Колумбија „нелегален лидер на пазарот на наркотици“, обвинувајќи го дека дозволува трговијата со дрога да се шири под негово владеење.

Се закани дека ќе воведе санкции врз колумбискиот извоз. Потегот доаѓа по одлуката на американскиот претседател во септември да ја отстрани Колумбија како партнер во борбата против наркотиците.

Петро со своите поддржувачи на собир ја критикуваше американската администрација.