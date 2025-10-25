Јакимовски: Општина Карпош ќе инвестира во зелената агенда

Општина Карпош ќе инвестира во зелената агенда, вели кандидатот за градоначалник од коалицијата „Искуство за успех“, Стевчо Јакимовски.

Додава дека во училиштата во оваа општина, веќе има фотоволтаици, а во следната фаза, ќе се постават и батерии. Ќе бидеме права општина во Скопје која на јавни паркинзи ќе постави инсталации за полнење на возилата со електричен погон, вети Јакимовски.полека, но сигурно, мора да се намали учеството на возилата на фосилно гориво, вели Јакимовски.

Марија Котовска