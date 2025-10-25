Мециновиќ: Граѓаните заслужуваат да живеат здрава и чиста животна средина

Ова живееме со смет е апсурд оти никој не можеше да претпостави дека општинските и градските власти ќе создадат ваков проблем, рече кандидатот за градоначалник на Скопје, Амар Мециновиќ од „Левица“. Тој вели дека ако ја добие поддршката од граѓаните, ваквата слика ќе стане минато, бидејќи граѓаните заслужуваат да живеат здрава и чиста животна средина.

Мециновиќ вели ќе продолжи со позитивна и проактивна кампања, иако смета дека околностите и условите за натпревар не се рамноправни.

Вториот изборен круг не е натпревар меѓу двајца кандидати, туку избор меѓу старото и новото, за едно поинакво Скопје, рече Мециновиќ, според кого, суетите не смеат да имаат место во работата на градоначалниците.

Борис Грујоски